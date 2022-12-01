Москва, , 13:31 — REGNUM Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров считает, что евро может быть использован в корыстных целях Запада. Об этому дипломат заявил на брифинге 1 декабря.

Срегей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Никакого доверия к доллару нет, евро тоже может быть использован в махинациях, учитывая к какими ухищрениям прибегает Евросоюз, когда та же Урсула фон дер Ляйен пыталась оправдать методы и законы, которые требуется принять, чтобы воровать деньги российского государства и российских граждан», — сказал Лавров.

Также глава МИД РФ отметил, что в Евросоюзе наблюдается тенденция возвращения к колониальным методам, чтобы жить за чей-то счет.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что европейские санкции ограничивают экспорт сельхозпродукции.

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