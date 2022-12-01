Москва, 1 декабря, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украине надо в первую очередь думать о сохранении государственности, а не о членстве в НАТО. По мнению Пескова, эти слова не говорят о том, что члены альянса «прозрели» насчет Украины. Они по-прежнему оказывают Киеву военную поддержку, что продлевает конфликт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Альянс по-прежнему навязывает войну украинскому режиму, альянс по-прежнему предпочитает «воевать до последнего украинца». Альянс накачивает Украину своими вооружениями, тем самым продлевая войну, осложняя ситуацию для того самого украинского режима», — заявил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам двухдневной встречи глав МИД стран НАТО в Бухаресте заявил, что Украине в настоящее время надо, чтобы она «сохранилась как независимая нация в Европе».

«Если Украина не сохранится как независимое и суверенное государство, то вопрос о членстве в НАТО вообще стоять не будет», — ответил Столтенберг на вопрос журналиста о том, заслуживает ли Украина приема в НАТО.