Путин встретится с молодыми учёными в парке «Сириус» — Песков

Москва, , 14:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин 1 декабря посетит парк науки и искусства «Сириус», где будет проходить конгресс молодых учёных. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе посещения образовательного центра для одарённых детей «Сириус» Kremlin.ru

По его словам, Путин сначала посетит первый блок лабораторного корпуса научно-технический университета Сириус. Там президенту покажут опыты, применение нанотехнологий в медицине и инновационный комплекс.

Песков добавил, что в планах Путина также встреча с участниками конгресса. В целом будет свободная повестка, мероприятие должно быть интересным и содержательным.

Напомним, Второй конгресс молодых учёных будет проходить в «Сириусе» с 1 под 3 декабря. На него прибыли около 3 тыс. участников из более чем 40 стран мира.