Москва, 1 декабря, 2022, 13:26 — ИА Регнум. У Германии нет права учить Россию гуманизму и рассказывать про так называемый «голодомор» на Украине, так как немцам с их историей нужно и дальше каяться за свои преступления во время войны. Об этом 1 декабря заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе приёма граждан в «Единой России»

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

«Вон немцы уже нас гуманизму учат. Пусть свою историю вспомнят. Что они делали на территории нашей страны. А то рассказывают нам про голодомор, там ещё про что-то. Стыдно просто это всё слушать из уст весьма высоких должностных лиц», — сказал он

Также зампред Совбеза РФ уточнил, что жителям Германии нужно каяться за преступления немецко-фашистских захватчиков во время войны ещё как минимум три поколения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после окончания спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине необходимо будет создать большой музей, который будет посвящён её героям.