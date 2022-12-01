Москва, 1 декабря, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Ограничить снос по реновации панельных многоквартирных домов, находящихся в неаварийном состоянии, предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Панельная пятиэтажка

«Мы предлагаем разрешить чиновникам принимать решение о сносе домов только в том случае, если их техническое состояние соответствует сразу нескольким критериям. Они уже прописаны в Градостроительном кодексе, но сразу все вместе власти их не учитывают», — отметил Миронов.

Он напомнил, что согласно Градостроительному кодексу, сносить многоквартирные дома можно в том случае, если они признаны аварийными или подлежат реконструкции. Кроме того, если у них высокая степень физического износа крыши, стен или фундамента. Если в домах отсутствуют централизованные инженерно-технические системы — отопление, электричество, водоснабжение. Если работоспособность технических систем ограничена, а работы по их реконструкции стоят запредельно дорого.

«Таких многоквартирных домов, которые соответствовали бы сразу нескольким указанным критериям, наберётся немного. Технические проблемы у советских «панелек» возникают, но в основном их можно решить за счёт ремонта, и если вовремя провести все необходимые работы, то они простоят ещё несколько десятилетий», — отметил парламентарий.

Программы по реновации сейчас действуют в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий отдельные сроки в рамках программы реновации жилищного фонда в Москве.

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по строительному комплексу и Российский союз строителей (РСС) обратились в Минстрой РФ с инициативой по «дачной реновации».

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