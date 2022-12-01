Москва, 1 декабря, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Вузы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей начнут обучение по российским стандартам с 1 сентября 2023 года. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум в Херсонской области по вопросу воссоединения с Россией

«В новых регионах пройдет мониторинг образовательных программ университетов, анализ учебных планов, дисциплин, модулей, других компонентов образовательных программ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, в вузы новых российских регионов будет направлена временная лицензия на ведение образовательной деятельности. При этом отмечается, что впоследствии она станет бессрочной до 1 января 2028 года.

Напомним, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации 30 сентября 2022 года.