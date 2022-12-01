Столтенберг: страны НАТО должны поддерживать отношения с Россией

Берлин, , 13:20 — REGNUM НАТО необходим «минимальный контакт» с Россией, но мир, когда Москва участвовала в саммитах альянса, больше не существует. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг, который принял участие в конференции по безопасности в Берлине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я был премьер-министром, когда президенты Владимир Путин и Дмитрий Медведев участвовали в саммитах НАТО. Тот мир больше не существует», — заявил генсек НАТО.

Спецоперация на Украине, по словам Йенса Столтенберга «разрушил идею содержательного диалога» между сторонами. Однако НАТО должна поддерживать «минимальное» взаимодействие с Россией в вопросах контроля над вооружениями, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Норвегии предложили сделать королевство местом проведения неформальной встречи министров иностранных дел из стран НАТО в 2023 году.

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