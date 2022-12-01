Санкт-Петербург, 1 декабря, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской православной церкви в рамках закона о церковной реституции просит безвозмездно передать ей в собственность здание на набережной Обводного канала в центре Петербурга, рядом с Митрополичьим садом. Об этом стало известно из сообщения на сайте Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Peterburg23 Санкт-Петербургская духовная академия

Здание по адресу набережная Обводного канала, дом 9, корп. 2, литера Л, является объектом культурного наследия регионального значения «Жилой дом Александро-Невского Антониевского духовного училища». Оно построено в 1868 году.

Духовная академия является пользователем этого здания, но теперь хочет стать собственником и продолжить его использование в интересах учебного процесса. Приобретение здания в собственность академии одобрено главой РПЦ патриархом Кириллом, сообщил ректор духовного учебного заведения, епископ Петергофский Силуан.

Как отмечает издание «Фонтанка», в 2022 года Минкультуры заключило контракт на разработку документации для проведения реставрационных работ по сохранению этого здания-памятника. Договор на 18 млн рублей, выделенных из федерального бюджета, заключен с ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2022 года власти Санкт-Петербурга удовлетворили просьбу Санкт-Петербургской епархии РПЦ и безвозмездно передали в её собственность здание хлебного амбара Александро-Невской лавры — также памятника регионального значения.