Песков заявил, что информации о дате послания Путина Федеральному собранию пока нет

Москва, , 13:12 — REGNUM На данный момент даты, когда президент России Владимир Путин зачитает своё ежегодное послание Федеральному собранию, пока нет. Об этом 1 декабря рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нет, пока информации нет», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом представитель Кремля пообещал проинформировать, когда о такой дате станет известно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России не по пути с европейской дипломатией, которая якобы отстаивает европейские ценности, а по факту выступает в поддержку Киева.