Москва, 1 декабря, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Когда эксперты SberCIB прогнозируют прирост инфляции в РФ в 2023 году из-за денежной массы, то они недалеки от истины, так как в настоящее время Банк России активно печатает деньги и дает их государственным банкам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил президент объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

«Я согласен с прогнозом Сбера. Сейчас идёт процесс «печатания» денег со стороны ЦБ, — сказал эксперт. — Простым языком это можно описать так: ЦБ печатает деньги и даёт их госбанкам, а они на эти деньги скупают облигации федерального займа, которые выпускает Минфин. Только за IV квартал таких новых ОФЗ навыпускали на более чем 1 триллион рублей. И это все при недефицитном бюджете 2022 года. В 2023 же году прогноз по доходам бюджета уже очень печальный. И печатать денег будут очень много, что создаст огромную необеспеченную денежную массу. По итогу все это печатание денег может вызвать сильный прирост инфляции. И это будет уже инфляция чисто монетарная, из-за избытка денежной массы над производными товарами. В гипертрофированном виде мы это видели в 1990-е. Тогда деньги печатали с дикой скоростью, и это вызвало инфляцию в сотни процентов».

При этом, как добавил эксперт, при падении производства и одновременном печатании денег Россию ждёт реальная гиперинфляция.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что в 2023 году Банк России может вновь перейти к политике повышения ключевой ставки.