Мошенники с Украины начали не только вымогать деньги, но и склонять граждан РФ к терактам — ФСБ

Москва, , 13:17 — REGNUM Телефонные мошенники, звонящие в Москву, начали представляться сотрудниками ФСБ России и склонять граждан к совершению терактов. Об этом 1 декабря сообщает пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

Телефонный мошенник (сс) bssmadeit

По данным ведомства, злоумышленники используют схему, при которой телефоны показывают не настоящие номера, а номера телефонов доверия российских правоохранительных структур. Российских граждан просят помочь в «поимке преступников».

Сообщается, что сначала «помощь» заключается в том, чтобы взять кредит или продать имущество, чтобы перечислить деньги на определённые счета. Если это удаётся, то злоумышленники предлагают более активные действия.

«Мошенники склоняют доверчивых граждан к поджогам объектов социальной инфраструктуры, а также автомобилей в местах массового скопления людей, что формирует состав статьи 205 УК РФ «Террористический акт», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напоминают, что сотрудники ФСБ не имеют права просить по телефону граждан переводить деньги или совершать сделки с имуществом.