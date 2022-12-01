Лавров объяснил нанесение ударов по инфраструктуре Украины
Удары по инфраструктуре Украины нужны для сохранения жизней российских военнослужащих — Лавров
Москва,
1 декабря 2022, 13:11 — REGNUM Вооружённые силы России наносят удары по тем объектам критической инфраструктуры киевского режима, которые помогают подразделениям ВСУ вести боевые действия. Об этом 1 декабря заявил на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности глава МИД России Сергей Лавров.
Сергей Лавров
Пресс-служба МИД РФ
«Мы выводим объекты энергетики, которые позволяют накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских», — сказал Лавров.
Он также обвинил США и НАТО в прямом участии в конфликте на Украине, так как они поставляют Киеву оружие, инструкторов и наёмников. Кроме того, в странах Запада готовят воевать украинских военнослужащих.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.