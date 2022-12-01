Удары по инфраструктуре Украины нужны для сохранения жизней российских военнослужащих — Лавров

Москва, , 13:11 — REGNUM Вооружённые силы России наносят удары по тем объектам критической инфраструктуры киевского режима, которые помогают подразделениям ВСУ вести боевые действия. Об этом 1 декабря заявил на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности глава МИД России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Пресс-служба МИД РФ

«Мы выводим объекты энергетики, которые позволяют накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских», — сказал Лавров.

Он также обвинил США и НАТО в прямом участии в конфликте на Украине, так как они поставляют Киеву оружие, инструкторов и наёмников. Кроме того, в странах Запада готовят воевать украинских военнослужащих.

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