Москва, 1 декабря, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы России наносят удары по тем объектам критической инфраструктуры киевского режима, которые помогают подразделениям ВСУ вести боевые действия. Об этом 1 декабря заявил на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности глава МИД России Сергей Лавров.

Пресс-служба МИД РФ Сергей Лавров

«Мы выводим объекты энергетики, которые позволяют накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских», — сказал Лавров.

Он также обвинил США и НАТО в прямом участии в конфликте на Украине, так как они поставляют Киеву оружие, инструкторов и наёмников. Кроме того, в странах Запада готовят воевать украинских военнослужащих.