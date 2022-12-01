Лавров раскритиковал поддерживающую Киев европейскую дипломатию
Лавров: Россия будет бороться с теми, кто проводит человеконенавистническую политику
Москва,
1 декабря 2022, 13:06 — REGNUM России не по пути с европейской дипломатией, которая якобы отстаивает европейские ценности, а по факту выступает в поддержку Киева. Об этом 1 декабря на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Сергей Лавров
Дарья Антонова © ИА REGNUM
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«Мы будем бороться за то, чтобы эта [призывающая защищать Украину] дипломатия поскорее прекратилась», — подчеркнул Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства указал, что России «не надо иметь ничего общего» с дипломатией, которая, «пафосно призывая защищать Украину», оправдывает продвижение Киева отстаиванием «европейских ценностей».
Лавров также добавил, что Россия будет бороться за отстранение сторонников такой ненавистнической политики от дел.
История вопроса
Новости о взаимоотношениях России с другими странами. Политическое, экономическое, культурное взаимодействие, участие России в международных объединениях, активность российских дипломатов в ООН.
Согласно Концепции внешней политики России целью внешнеполитической деятельности является «обеспечение безопасности страны и ее суверенитета, создание условий для ее экономического процветания, а также упрочение позиций России как одного из влиятельных центров современного мира».
Среди задач России за рубежом — борьба с терроризмом, продвижение российских товаров и услуг на внешние рынки, восстановление ранее утраченных позиций в мире.
Россия пытается противостоять попыткам США реализовать политику международной изоляции, адаптируясь под нарастающее давление со стороны ряда стран Запада.
При этом Россия не признает «экстерриториального осуществления США своей юрисдикции вне рамок международного права, не приемлет попыток оказания военного, политического, экономического или иного давления и оставляет за собой право жестко реагировать на недружественные действия…».