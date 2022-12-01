Москва, 1 декабря, 2022, 13:06 — ИА Регнум. России не по пути с европейской дипломатией, которая якобы отстаивает европейские ценности, а по факту выступает в поддержку Киева. Об этом 1 декабря на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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«Мы будем бороться за то, чтобы эта [призывающая защищать Украину] дипломатия поскорее прекратилась», — подчеркнул Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства указал, что России «не надо иметь ничего общего» с дипломатией, которая, «пафосно призывая защищать Украину», оправдывает продвижение Киева отстаиванием «европейских ценностей».

Лавров также добавил, что Россия будет бороться за отстранение сторонников такой ненавистнической политики от дел.