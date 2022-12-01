Луганск, , 13:05 — REGNUM Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко считает, что разведка ВСУ в последнее время функционирует крайне плохо в силу разных обстоятельств. Об этом Марочко сообщил в эфире телеканала RT 1 декабря.

Андрей Марочко Народная милиция ЛНР

По словам офицера, это связано как с неблагоприятными погодными условиями, так и усилиями союзных военнослужащих.

«Это связано с тем, что в основном они получают данные с Запада — спутниковые снимки и прочую разведывательную информацию. Однако сейчас из-за низкой облачности крайне неблагоприятные условия для работы разведки спутниковых систем и БЛА», — отметил Андрей Марочко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Вооруженные силы Украины за последние 24 часа потеряли в ДНР свыше 60 человек убитыми.

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