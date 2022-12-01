Лавров назвал заявление папы Римского Франциска о спецоперации нехристианским

Москва, , 13:04 — REGNUM Заявление папы Римского по спецоперации России на Украине не способствует урегулированию ситуации. Высказывание понтифика также не придает авторитета Ватикану. Помимо этого, оно не является христианским, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ватикан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Заявление папы Франциска о спецоперации РФ на Украине — нехристианское, не помогает ни урегулированию, ни авторитету Ватикана», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции 1 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях стало известно, что в интервью американскому иезуитскому изданию America Magazine, высказывая свое мнение о спецоперации на Украине, заявил о жестокости российских военнослужащих. В частности, он назвал чеченцев и бурятов самыми жестокими представителями российской армии, совершающими ужасные преступления против украинцев.

Напомним, ранее папа Римский Франциск заявил, что Ватикан постоянно следит за развитием ситуации на территории Украины и пытается развивать «сеть контактов, что могло бы способствовать сближению сторон и поиску решений».

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