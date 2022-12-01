Москва, 1 декабря, 2022, 13:01 — ИА Регнум. После окончания спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине необходимо будет создать большой музей, который будет посвящён её героям. Об этом 1 декабря заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы граждан на приеме в «Единой России».

Government.ru Дмитрий Медведев

«По окончании специальной военной операции нужно будет сделать большой музей, посвященный героям спецоперации, включая, естественно, и жителей обычных, гражданских героев», — сказал он

Также зампред Совбеза РФ уточнил, что, как он считает, в таком музее должны быть все атрибуты военной культуры, как положительные, так и отрицательные, и добавил, что история в нём должна быть показана объективно.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал, что Европейский союз несамостоятелен и фактически является 51-м штатом США.