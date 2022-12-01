Москва, 1 декабря, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Обсудить с ЦБ РФ вопрос обмена российскими гражданами гривен на рубли пообещал 1 декабря заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев на приёме в «Единой России».

(сс) Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев «Я обязательно переговорю с Центральным банком в принципе, что можно сделать на будущее».

Напомнив, что хотя в России нет хождения гривны, зампред СБ РФ сказал, что людям, у которых накопления оказались в украинской валюте, тем не менее нужно помочь. Он пообещал, что поговорит с председателем Банка России по поводу того, «как эту проблему решать на будущее — как по местам обмена, так и по суммам тоже».

Напомним, в сентябре в состав России вошли четыре новых региона — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Республики Донбасса объявили о своей независимости ещё в 2014 году, а Херсонская и Запорожская области находились до освобождения в ходе СВО в составе Украины до нынешнего сентября.