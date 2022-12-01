Санкт-Петербург, 1 декабря, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга решило не увеличивать арендные ставки для арендаторов принадлежащих городу земельных участков. Решение объясняется негативным влиянием на деловую активность в Петербурге антироссийских санкций и стремлением избежать роста социальной напряженности.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Это следует из пояснительной записки к проекту постановления городского правительства, опубликованному 1 декабря в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

«В настоящее время в условиях внешнего санкционного давления на рынке аренды земельных участков наблюдается снижение деловой активности и превалирующее число закрытий бизнеса, расположенного на арендуемых земельных участках, в связи с чем не прогнозируется положительная динамика рынка продаж и аренды недвижимости», — говорится в пояснительной записке.

Таким образом, делают вывод чиновники, повышение арендной платы в 2023 году «не соответствует ситуации на рынке аренды земельных участков, способно привести к увеличению социальной напряженности».

В связи с этим предусмотрено установление с 1 января 2023 года величины коэффициента динамики рынка недвижимости на уровне 1,24, соответствующем уровню коэффициента на период 2022 года. Исходя из этого показателя рассчитывается арендная ставка на землю, которая, в этом случае, останется неизменной.

«Сохранение на период 2023 года коэффициента динамики рынка недвижимости на уровне 1,24 позволит сохранить социальную стабильность в условиях внешнего санкционного давления и поддержать предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Санкт-Петербурга», — сказано в пояснительной записке.

Отказ от индексации арендной платы может повлечь недополучение доходов в объеме порядка 400 миллионов рублей, однако эти выпадающие доходы были учтены в параметрах бюджета Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Выпадающие доходы будут компенсированы, в том числе, за счет повышения собираемости арендных платежей и взыскания задолженности по договорам аренды земельных участков.