Президент Венесуэлы призвал США отменить санкции в нефтяной отрасли

Каракас, , 12:53 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что ослабления нефтяного эмбарго в отношении его страны Соединенными Штатами недостаточно, и призвал 30 ноября к полной отмене санкций, сообщает Barron’s.

Николас Мадуро (сс) Joka Madruga

Соединенные Штаты в минувшие выходные предоставили энергетическому гиганту Chevron лицензию на возобновление некоторых нефтяных операций в Венесуэле — шаг в «правильном направлении», заявил Мадуро на пресс-конференции. Но этого шага было «недостаточно, и Венесуэла требует полной отмены» санкций против ее нефтяной промышленности.

Ослабление ограничений на операции Chevron в Венесуэле, обладающей крупнейшими в мире запасами нефти, позволило бы стране вернуться на мировые нефтяные рынки.

«Идея исключить Венесуэлу из мировой экономической системы была плохой идеей, экстремистской идеей Дональда Трампа, и они платят за это, потому что Венесуэла является частью глобального энергетического уравнения», — заявил Николас Мадуро.

Напомним, совместные предприятия Chevron и венесуэльской государственной компании PDVSA вероятно, могут увеличить добычу в ближайшие шесть месяцев примерно на 50 000-60 000 баррелей в сутки до 100 000 баррелей в сутки. Эксперты считают, что восстановление производства на совместных предприятиях Chevron и PDVSA «важно» для Венесуэлы, но «незначительно для мирового производства».