Европа подчинила свою безопасность США — Лавров

Москва, , 12:52 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа подчинила свою безопасность США. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил на пресс-конференции по европейской безопасности.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«США пытаются выстраивать безопасность без России и Белоруссии, но им надо между собой договориться, вот, Макрон [президент Франции] срочно полетел в Вашингтон жаловаться, требовать, не знаю, чем это закончится, но нам такая безопасность не нужна», — заявил дипломат на пресс-конференции 1 декабря.

Лавров отметил, что вся европейская безопасность сводится к тому, что она полностью подчинилась США.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа во всем поддержала русофобскую политику США и их желание использовать Украину как средство ведения войны против России.

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