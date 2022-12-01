Москва, 1 декабря, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа подчинила свою безопасность США. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил на пресс-конференции по европейской безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«США пытаются выстраивать безопасность без России и Белоруссии, но им надо между собой договориться, вот, Макрон [президент Франции] срочно полетел в Вашингтон жаловаться, требовать, не знаю, чем это закончится, но нам такая безопасность не нужна», — заявил дипломат на пресс-конференции 1 декабря.

Лавров отметил, что вся европейская безопасность сводится к тому, что она полностью подчинилась США.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа во всём поддержала русофобскую политику США и их желание использовать Украину как средство ведения войны против России.