Профессор Ильинский рассказал, переживут ли биткоин и эфириум разразившуюся «криптозиму»

Москва, , 13:00 — REGNUM Новости о том, что третья по объему торгов криптобиржа Kraken объявила о сокращении почти 30% своего персонала, свидетельствуют о продолжающейся криптозиме, которая пришла в мировую экономику в ноябре 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Криптовалюта David McBee

«Быстрорастущая глобальная криптоэкосистема столкнулась неожиданной проблемой резкого снижения цен на цифровые активы и глобального падения интереса к ним со стороны инвесторов, — сказал Ильинский. — Обсуждения на втором ежегодном мероприятии «Криптовалюта против традиционных финансов» банка Morgan Stanley убедительно показали, что ожидается еще больше банкротств и сокращения доли заемных средств на глобальных рынках криптовалют. Криптовалютная зима пришла в мировую экономику в ноябре 2022 года, а провал и последовавшее банкротство одной из крупнейших в мире криптоторговой площадки FTX разрушило все надежды инвесторов на возвращение к временам криптобума, которые подняли биткоин и другие криптовалюты на головокружительные высоты. Биткоин продолжает оставаться под мощным «медвежьим» давлением и за последние недели опять достиг новых минимумов. А поскольку биткоин и эфириум дают сегодня около 60% рыночной глобальной капитализации всех криптоактивов, эксперты уверенно говорят о приходе криптозимы».

Как подчеркнул Ильинский, продолжающаяся криптозима 2022 года сожгла огромные деньги из кошельков многих криптоинвесторов и отбила у них всякую охоту и саму возможность вкладывать средства в существующие криптовалюты в текущем финансовом квартале.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Мария Ермилова объяснила, что инвестиции в криптовалюты до сих пор остаются высокорисковыми.

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