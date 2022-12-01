«Банкротств всё больше»: экономист рассказал о последствиях «криптозимы»
Профессор Ильинский рассказал, переживут ли биткоин и эфириум разразившуюся «криптозиму»
Москва, 1 декабря, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Новости о том, что третья по объему торгов криптобиржа Kraken объявила о сокращении почти 30% своего персонала, свидетельствуют о продолжающейся криптозиме, которая пришла в мировую экономику в ноябре 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.
«Быстрорастущая глобальная криптоэкосистема столкнулась неожиданной проблемой резкого снижения цен на цифровые активы и глобального падения интереса к ним со стороны инвесторов, — сказал Ильинский. — Обсуждения на втором ежегодном мероприятии «Криптовалюта против традиционных финансов» банка Morgan Stanley убедительно показали, что ожидается еще больше банкротств и сокращения доли заемных средств на глобальных рынках криптовалют. Криптовалютная зима пришла в мировую экономику в ноябре 2022 года, а провал и последовавшее банкротство одной из крупнейших в мире криптоторговой площадки FTX разрушило все надежды инвесторов на возвращение к временам криптобума, которые подняли биткоин и другие криптовалюты на головокружительные высоты. Биткоин продолжает оставаться под мощным «медвежьим» давлением и за последние недели опять достиг новых минимумов. А поскольку биткоин и эфириум дают сегодня около 60% рыночной глобальной капитализации всех криптоактивов, эксперты уверенно говорят о приходе криптозимы».
Как подчеркнул Ильинский, продолжающаяся криптозима 2022 года сожгла огромные деньги из кошельков многих криптоинвесторов и отбила у них всякую охоту и саму возможность вкладывать средства в существующие криптовалюты в текущем финансовом квартале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Мария Ермилова объяснила, что инвестиции в криптовалюты до сих пор остаются высокорисковыми.