Лавров объяснил, почему Москва поднимает вопрос о переговорах с Киевом

Москва, , 12:55 — REGNUM Москва не просит Киев начать переговоры, а только напоминает, что открыта для них. С таким заявлением 1 декабря выступил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он прокомментировал обвинения в том, что российская сторона якобы просит начать переговоры для сбора сил на дальнейшее проведение спецоперации.

«Это и смешно, и неприятно потому, что люди врут, врут откровенно. Никогда ни о каких переговорах мы не просили, но всегда говорили, что, если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать», — заявил Лавров.

Он также объяснил воздушные удары по объектам инфраструктуры киевского режима. Российский министр отметил, что они нацелены на объекты, которые помогают убивать военнослужащих Вооружённых сил России.

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