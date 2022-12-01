Москва, 1 декабря, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, чему жалко дипломатию Европейского союза, которая проглатывает украинские подходы к ценностям Европы. Он рассказал об этом 1 декабря в ходе пресс-конфренции.

Mid.ru Сергей Лавров

Как напомнил глава МИД РФ, ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявлял, что требует обеспечить победу киевского режима в конфликте на территории Украины, так как последний якобы стремится к ценностям Европы, при этом Мишель якобы не замечал факты нарушений прав человека, религиозных и политических свобод Киевом.

«Европейскую дипломатию, которая проглатывает все вот эти проявления украинского подхода к европейским ценностям, я жалею эту дипломатию», — сказал он.

При этом Лавров подчеркнул, что дипломатия ЕС может быть уверенной, что Киев на самом деле отстаивает европейские ценности, только в случае, если дипломатам Европы не докладывают о фактах происходящего на захваченной киевским режимом территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что звучавшие в Европейском союзе заявления о том, что санкции стран Запада якобы никоим образом не ограничивают экспорт сельхозпродукции, являются ложью.