В МИД России объяснили причины провокационной резолюции ФРГ о «голодоморе»

Москва, , 12:47 — REGNUM Принятая бундестагом ФРГ 30 ноября резолюция о признании «геноцидом украинского народа» массового голода на территории УССР в 1932–1933 годах и обвинении в этом руководства СССР того времени представляет собой «попытку оправдать и подстегнуть насаждаемую на Украине и спонсируемую Западом кампанию по демонизации России», а также «стравить этнических украинцев с русскими и другими народами России и бывшего СССР». Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, опубликованном 1 декабря на сайте внешнеполитического ведомства.

Голод в СССР. 1932-1933 гг

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«Депутаты парламента Германии от правящей коалиции и оппозиционного блока ХДС/ХСС […] решили демонстративно поддержать политико-идеологический миф, пестуемый [киевскими] властями с подачи ультранационалистических, нацистских и русофобских сил», ― подчеркивается в документе.

В МИД считают, что подобной «провокационной акцией» Германия пытается «переписать свою историю и забыть покаяния за совершённые ими ужасы Второй мировой войны».

«Используя приписываемый СССР выдуманный украинскими национал-радикалами акт геноцида, германская политическая элита пытается умалить свою вину, ― подчёркивается в заявлении. ― Она стремится размыть в памяти беспрецедентный характер бесчисленных человеконенавистнических преступлений, совершённых нацистской Германией во Второй мировой войне».

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября бундестаг Германии одобрил резолюцию, в которой так называемый «голодомор» — массовый голод в СССР в начале 30-х годов — охарактеризован как геноцид народов Украины.

Напомним, массовый голод в СССР 30-х годов охватил территорию не только Украины, но и Белоруссии, Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири, Казахстана и стал трагедией для всей страны. Однако в 2006 году, при президентстве Виктора Ющенко, было введено понятие «голодомор», который был признан законодательным органом Украины как геноцид только народа Украины, несмотря на антиисторичность такого подхода.