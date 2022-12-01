Москва, 1 декабря, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) создавалась для того, чтобы каждый её участник ощущал себя услышанным и каждая страна, без исключения, была вовлечена в общий процесс организации безопасности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Однако в настоящее время создаются так называемые разделительные линии, которые способны похоронить саму организацию. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, которая проходит 1 декабря — в день начала заседания глав внешнеполитических ведомств стран ОБСЕ в Польше.

«Запад делает именно то, против чего создавалась ОБСЕ: он роет разделительные линии. Там, где копают и кого-то можно похоронить. Опасаюсь, что это делается специально для ОБСЕ», — заявил Лавров.

Напомним, Сергей Лавров неоднократно заявлял о том, что за последнее время накопилось множество проблем, которые подрывают основы создания ОБСЕ, теряется её основная суть — стать «организацией сотрудничества, диалога и достижения компромиссов».