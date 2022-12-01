Европа поддержала русофобскую политику США в ситуации с Украиной — Лавров

Москва, , 12:42 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа во всем поддержала русофобскую политику США и их желание использовать Украину как средство ведения войны против России. Об этом глава МИД России сообщил 1 декабря на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

Сергей Лавров Иван Шилов, ИА REGNUM

По словам дипломата, Европа стала слабее, безоглядно побежав за США.

«Чем больше кризисов США спровоцируют, тем больше американских конкуренты будут слабеть. Сейчас себя ослабляет Европа, побежав безоглядно за США и во всем поддержав русофобскую политику и политику по использованию Украины в качестве средства ведения войны против России», — заявил Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России заявил, что нужно понять, сохранилась ли европейская дипломатия и когда там появятся вменяемые люди.

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