Москва, 1 декабря, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Пять тысяч взрослых деревьев (крупномеров) высадят в этом году на ключевых магистралях и видовых пространствах специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 1 декабря заявил заместитель мэра в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Комплекс городского хозяйства Москвы Высадку крупномеров в Москве продолжат до Нового года

Более 1,2 тысячи зеленых насаждений весной уже появились на Ярославском шоссе и Минской улице. По словам заместителя мэра, очередной этап высадки деревьев стартовал на улице 800-летия Москвы, Щелковском и Волоколамском шоссе. Там появятся липы, рябины, клены остролистные, березы, декоративные яблони, плакучие ивы, черемуха. «Больше всего там высадим лип — около 650, эта порода оптимальна для мегаполиса: отлично приживается, устойчива к болезням, не боится сильных ветров и морозов», — отметил Бирюков.

Также до конца 2022 года проведут озеленение на Каширском, Аминьевском шоссе, Ленинском проспекте, улицах Беломорская, Наметкина, Лобачевского, Обручева, Олонецкая и Березовая аллея.

Как неоднократно подчёркивал глава Комплекса городского хозяйства, деревья высаживают в подготовленные заранее посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию. Он также обратил внимание, что при планировании работ пытаются минимизировать неудобства для горожан и не создавать проблем для дорожного движения, для чего проводят их в ночное время.