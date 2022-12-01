Москва, , 12:41 — REGNUM Действия НАТО в регионе Южно-Китайского моря создают опасность не только для Китая, но и для России, сообщил 1 декабря журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров © ИА REGNUM

Отметив, что НАТО всё время сдвигает свою «линию обороны» на восток, причём не ясно, от кого Запад обороняется там. В итоге, «наверное, она будет проходить где-то в районе Южно-Китайского моря».

Все эти действия сопровождаются такими заявлениями стран НАТО, в том числе Британии, США, Австралии, что напрашивается вывод: Южно-Китайское море «становится одним из регионов, где натовцы не прочь, как они когда-то сделали на Украине, нагнетать напряжённость».

Глава МИД РФ напомнил, что для Пекина действия США на Тайване и в Тайваньском проливе — это вещи недопустимые.

Сергей Лавров «Мы понимаем, что подобные натовские игры с огнём в тех краях несут угрозу и риски для Российской Федерации — это так же близко к нашим берегам и к нашим морям, как и китайской территории».

Россия развивает с Китаем военное сотрудничество на фоне таких событий и перспектив.

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