Банк России перечислил основные жалобы клиентов на банки

Москва, , 12:37 — REGNUM Значительный рост жалоб клиентов на кредитные организации зафиксирован в марте 2022 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря, об этом заявила замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Елена Ненахова на VIII Банковской юридической конференции.

Отделение банка

По ее словам, рост объясняется введением ограничительных мер и многие обращения, которые поступали в адрес регулятора, связаны с тем, что потребители спрашивали как вести себя в той или иной ситуации. Она отметила, что Банк России оперативно вместе с кредитными организациями отрабатывал все вопросы.

«Большая часть жалоб поступает в отношении потребительского кредитования. Много вопросов поступает в отношении расчетного счета. Достаточно много вопросов связано с исполнительным производством, с ипотечным кредитованием и достаточно еще большая доля вопросов связана с мошенничеством», — сказала Ненахова.

Также, по ее словам, проблемы возникают в результате продажи дополнительных услуг к кредиту.

«Это некачественное информирование об условиях предоставления услуги, некорректный порядок продажи услуги и мы фиксируем практики, когда клиенту предоставляются услуги с небольшой или фактически отсутствующей ценностью для клиента», — добавила замруководителя службы ЦБ РФ.

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