Российская армия достигает поставленных президентом целей — Медведев

Москва, , 12:37 — REGNUM Российская армия по-прежнему последовательно выполняет задачи, которые поставил президент страны Владимир Путин. Об этом 1 декабря заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев на приёме граждан, приуроченном к 21-летию ЕР.

Дмитрий Медведев Government.ru

«Вооружённые силы (ВС) нашего государства продолжают проводить специальную военную операцию на Украине, последовательно достигать тех целей, которые были поставлены президентом нашей страны», — сказал Медведев.

Он добавил, что члены ЕР уже работают на территориях, освобождённых от киевского режима.

Напомним, ранее бывший командующий вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк заявил, что Россия сможет добиться в спецоперации «промежуточной победы» в случае успеха под Артёмовском. Тогда Киев может запросить передышку.

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