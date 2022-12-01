Москва, 1 декабря, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Российская армия по-прежнему последовательно выполняет задачи, которые поставил президент страны Владимир Путин. Об этом 1 декабря заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев на приёме граждан, приуроченном к 21-летию ЕР.

Government.ru Дмитрий Медведев

«Вооружённые силы (ВС) нашего государства продолжают проводить специальную военную операцию на Украине, последовательно достигать тех целей, которые были поставлены президентом нашей страны», — сказал Медведев.

Он добавил, что члены ЕР уже работают на территориях, освобождённых от киевского режима.

Напомним, ранее бывший командующий вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк заявил, что Россия сможет добиться в спецоперации «промежуточной победы» в случае успеха под Артёмовском. Тогда Киев может запросить передышки.