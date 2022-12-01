Николаев, Украина, , 12:31 — REGNUM На данный момент на территории захваченной режимом Киева Николаевской области без энергоснабжения остались около 90 населённых пунктов. Об этом 1 декабря сообщает прокиевская администрация региона на своей странице в одной из соцсетей.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В настоящее время прекращены электроснабжение, водоснабжение, водоотведение в 87 населенных пунктах Николаевской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также в настоящее время в регионе остаётся без газоснабжения 6368 потребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики Вооруженных сил Украины вновь обстреляли столицу Донецкой Народной Республики из РСЗО «Град».