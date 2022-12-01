В Николаевской области почти 90 населённых пунктов остались без света
Николаев, Украина, 1 декабря, 2022, 12:31 — ИА Регнум. На данный момент на территории захваченной режимом Киева Николаевской области без энергоснабжения остались около 90 населённых пунктов. Об этом 1 декабря сообщает прокиевская администрация региона на своей странице в одной из соцсетей.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Без света
«В настоящее время прекращены электроснабжение, водоснабжение, водоотведение в 87 населенных пунктах Николаевской области», — говорится в сообщении.
Кроме того, указывается, что также в настоящее время в регионе остаётся без газоснабжения 6368 потребителей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики Вооруженных сил Украины вновь обстреляли столицу Донецкой Народной Республики из РСЗО «Град».