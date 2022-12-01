Лондон, , 12:29 — REGNUM Газета Financial Times опубликовала список самых влиятельных женщин 2022 года. Как и в прошлом году, издание приняло решение не делить никого по рангам.

Санна Марин Jari Niemelä

В список, помимо премьер-министра Финляндии Санны Марин, супруги принца королевской семьи Великобритании Гарри Меган Маркл и певицы Билли Айлиш, вошли Миа Моттли, поддерживающая выход Барбадоса из-под британской короны, вице-президент Колумбии Франсиа Елена Маркес Мина.

Одними из самых влиятельных женщин также стали судья Верховного суда США Кетанджи Браун Джексон, министр климата Пакистана Шерри Рехман, врач и активистка Ребекка Гомпертс, глава украинской правозащитной организации «Центр гражданских свобод» Александра Матвийчук, актриса писательницы Анни Эрно и Цици Дангарембга, малазийская актриса Мишель Йео и гендир корпорации Citigroup Джейн Фрейзер.

Также газета включила в рейтинг женщин Ирана, выразивших протест после смерти иранки Махсы Амини после ее задержания полицией нравов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Финляндии Санна Марин на встрече с новозеландской коллегой Джасиндой Ардерн поддержала инициативу двух стран продолжать оказывать помощь киевскому режиму.

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