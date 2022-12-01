Москва, 1 декабря, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Звучавшие в Европейском союзе заявления о том, что санкции стран Запада якобы никоим образом не ограничивают экспорт сельхозпродукции, являются ложью. Об этом 1 декабря заявил на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«До сих пор, по крайней мере неделю назад, я слышал очередное заявление то ли (главы европейской дипломатии Жозепа) Борреля, то ли еще кого-то из этой евроструктуры о том, что никаких ограничений на экспорт российских удобрений и российского зерна не содержится. Это откровенная ложь», — сказал он.

При этом глава МИД РФ уточнил, что, хотя в санкционных списках отсутствуют рубрики «Удобрения и продовольствие из России», в них имеются запрет на банковские транзакции, и в первую очередь для ведущего российского банка «Россельхозбанк», который ведёт обслуживание свыше 90% всех поставок российского продовольствия.

Также Лавров отметил, что среди западных санкций имеется запрет на доступ российских судов в иностранные порты и зарубежных судов — в морские порты России, и добавил, что ограничительные меры Запада также касаются фрахта и страхования судов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент на пространстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) накопилось огромное количество проблем.