В Молдавии партия «Шор» объявила бойкот парламенту

Кишинёв, , 12:22 — REGNUM Оппозиционная партия «Шор» продолжает бойкотировать парламент Молдавии. Об этом говорится в заявлении, обнародованном 1 декабря на сайте партии.

Протестная акция партии «Шор» в Кишиневе partidulsor.md

По мнению руководства данной политсилы, имеющая большинство в парламенте партия «Действие и солидарность» принимает законопроекты с нарушениями и блокирует инициативы оппозиции, которые должны улучшить жизнь жителей страны.

«Мы продолжаем свой бойкот, считаем, что нахождение в парламенте рядом с пропрезидентской партией сделает нас соучастниками процесса узурпации власти в государстве», — говорится в заявлении.

Напомним, «Шор» объявила бойкот парламенту в сентябре. Партия также с тех пор постоянно проводит акции протеста в Кишинёве, в том числе еженедельные массовые митинги, требуя досрочных президентских и парламентских выборов. Причиной недовольства стало стремительное ухудшение уровня жизни в стране.

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