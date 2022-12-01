Кишинёв, 1 декабря, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Оппозиционная партия «Шор» продолжает бойкотировать парламент Молдавии. Об этом говорится в заявлении, обнародованном 1 декабря на сайте партии.

partidulsor.md Протестная акция партии «Шор» в Кишиневе

По мнению руководства данной политсилы, имеющая большинство в парламенте партия «Действие и солидарность» принимает законопроекты с нарушениями и блокирует инициативы оппозиции, которые должны улучшить жизнь жителей страны.

«Мы продолжаем свой бойкот, считаем, что нахождение в парламенте рядом с пропрезидентской партией сделает нас соучастниками процесса узурпации власти в государстве», — говорится в заявлении.

Напомним, «Шор» объявила бойкот парламенту в сентябре. Партия также с тех пор постоянно проводит акции протеста в Кишинёве, в том числе еженедельные массовые митинги, требуя досрочных президентских и парламентских выборов. Причиной недовольства стало стремительное ухудшение уровня жизни в стране.