Госдума может приостановить судебное производство в отношении бизнесменов — участников СВО

Москва, , 12:20 — REGNUM Поправки о расширении перечня лиц, в отношении которых может быть приостановлено судебное и исполнительное производство, внесены в Госдуму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря сообщил член думского комитета по промышленности и торговле Игорь Антропенко («Единая Россия»).

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев-участников специальной военной операции. Также, если человек направляется в зону боевых действий, банкам и приставам запрещено списывать его средства в рамках исполнительного производства.

«Совместно с правительством нами ко второму чтению разработаны поправки, которыми предлагается приостанавливать исполнительное и судебное производство не только в отношении физических лиц, но и в отношении юрлиц в случае, если гражданин, призванный на военную службу по мобилизации является учредителем организации, а также осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа организации», — сказал Антропенко.

Депутат рассказал, что среди отправившихся в зону специальной военной операции добровольно или по мобилизации очень много предпринимателей и учредителей компаний.

«Мы должны всецело защитить и их права. Наш законопроект направлен одновременно на защиту физических и юридических лиц. Вне всяких сомнений, права мобилизованных и добровольцев должны быть защищены полностью!» — подчеркнул парламентарий.

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