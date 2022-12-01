Москва, 1 декабря, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Поправки о расширении перечня лиц, в отношении которых может быть приостановлено судебное и исполнительное производство, внесены в Госдуму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря сообщил член думского комитета по промышленности и торговле Игорь Антропенко («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Ранее нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев — участников специальной военной операции. Также, если человек направляется в зону боевых действий, банкам и приставам запрещено списывать его средства в рамках исполнительного производства.

«Совместно с правительством нами ко второму чтению разработаны поправки, которыми предлагается приостанавливать исполнительное и судебное производство не только в отношении физических лиц, но и в отношении юрлиц в случае, если гражданин, призванный на военную службу по мобилизации, является учредителем организации, а также осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа организации», — сказал Антропенко.

Депутат рассказал, что среди отправившихся в зону специальной военной операции добровольно или по мобилизации очень много предпринимателей и учредителей компаний.

«Мы должны всецело защитить и их права. Наш законопроект направлен одновременно на защиту физических и юридических лиц. Вне всяких сомнений, права мобилизованных и добровольцев должны быть защищены полностью!» — подчеркнул парламентарий.