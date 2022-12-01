Глава МИД РФ: России нужно понять, сохранилась ли европейская дипломатия

Москва, , 12:20 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нужно понять, сохранилась ли европейская дипломатия и когда там появятся вменяемые люди. Об этом глава МИД России заявил 1 декабря на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не отрезают ли нас от европейской дипломатии? Надо разобраться <…> сохранилась ли европейская дипломатия. Пока от главных европейских дипломатов мы слышим заявления в духе того же Жозепа Борреля [глава европейской дипломатии], которое он, как мантру, повторяет с начала специальной военной операции — «этот конфликт должен закончиться победой Украины на поле боя». Это вот европейский дипломат», — заявил Сергей Лавров.

По словам главы МИД России, если такая европейская дипломатия, то России туда не надо. России надо понять, когда в европейской дипломатии появятся вменяемые люди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прежние отношения с Западом в области работы по европейской безопасности не восстановятся.

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