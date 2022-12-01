Лавров назвал страну, которая «копает могилу» ОБСЕ

Москва, , 12:19 — REGNUM Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) превращается в маргинальную организацию. Об этом 1 декабря на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Могила Eli Duke

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«Пространство безопасности в Европе окончательно фрагментируется, а сама ОБСЕ становится, мягко говоря, маргинальным образованием», ― подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, отметив, что действующие за последние годы председатели ОБСЕ не только не пытались, но и «не горели желанием» эту «негативную тенденцию поломать».

Лавров напомнил, что в прошлом году в организации председательствовали шведы, которые уже начали действовать как «активные участники западной политики в ОБСЕ» и по сути «начали готовить похороны» этой организации.

«А наши польские соседи весь нынешний год усердно выкапывали могилу для этой организации, разрушая остатки культуры консенсуса», ― добавил министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ОБСЕ разрушается как организация. По его словам, «она цинично используется узким кругом стран, чтобы преуменьшить важность альтернативных точек зрения на глобальную архитектуру безопасности».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что ОБСЕ маргинализирована донельзя, а Польша забивает в неё последний гвоздь. Дипломат подчеркнула, что на сегодня «как структура, повторяющая тоталитарные практики либеральных режимов», и как международная организация, действующая на коллективных началах, ОБСЕ работать в принципе неспособна.