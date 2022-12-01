Донецк, 1 декабря, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Боевики Вооруженных сил Украины вновь обстреляли столицу Донецкой Народной Республики. Об этом 1 декабря сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Vitaly V. Kuzmin Реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град»

По информации источника, обстрел, совершенный по направлению н. п. Авдеевка — г. Донецк (Ворошиловский район), был зафиксирован в 11:45 мск. Сообщается, что ВСУ выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что боевики ВСУ обстреляли город Дебальцево, расположенный на восточной окраине ДНР, из РЗСО M142 HIMARS.