Москва, 1 декабря, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В МИД Франции сообщили о «начале работы» по созданию специального трибунала по Украине, и тут же заранее назначили, кого и за что будут судить, однако судить следует США, бомбившие 20 стран, отметил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

Слуцкий обратил внимание на то, что доказательства злодеяний фашиствующего украинского режима — в сотнях, тысячах томов уже возбужденных уголовных дел.

«Но реальные факты мало интересуют европейские столицы. Правосудие там превращается в инструмент политического заказа Вашингтона — главного, на самом деле, международного преступника», — констатировал депутат в телеграм-канале.

По убеждению Слуцкого, спецтрибунал нужно созывать по США, не раз бомбившим независимые государства. Корея, Китай, Конго, Кувейт, Сальвадор, Куба, Ирак, Афганистан…

«Можно продолжить, список длинный, более 20 стран. Достаточное количество свидетелей и жертв зверств и агрессии американских «цивилизаторов» и их союзников по НАТО», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала создать специальный международный уголовный трибунал по Украине.

В то же время французские власти начали работу по созданию специального трибунала для расследований против России из-за специальной военной операции, 1 декабря объявил журналистам представитель министерства иностранных дел Франции.

По словам главы комитета Совфеда по госстроительству Андрея Клишаса, для России создание на Западе «трибунала» для якобы расследования действий страны на Украине не несёт никаких правовых последствий.