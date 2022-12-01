С начала спецоперации из киевского плена вернулись 122 военнослужащих ЛНР
Свыше 122 военнослужащих НМ ЛНР вернулись из украинского плена с начала спецоперации
Луганск,
1 декабря 2022, 12:12 — REGNUM С момента начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине из киевского плена вернулись в общей сложности 122 военнослужащих Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 1 декабря сообщила на брифинге глава юридического отдела рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в ЛНР Алина Нечаева.
«С начала специальной военной операции по сегодняшний день в рамках обмена удалось вернуть 122 военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики», — сказала она.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров рассказал, что более 3 тыс. студентов из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), участвовавших в спецопрации, на данный момент демобилизованы.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.