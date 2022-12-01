Свыше 122 военнослужащих НМ ЛНР вернулись из украинского плена с начала спецоперации

Луганск, , 12:12 — REGNUM С момента начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине из киевского плена вернулись в общей сложности 122 военнослужащих Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 1 декабря сообщила на брифинге глава юридического отдела рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в ЛНР Алина Нечаева.

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«С начала специальной военной операции по сегодняшний день в рамках обмена удалось вернуть 122 военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров рассказал, что более 3 тыс. студентов из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), участвовавших в спецопрации, на данный момент демобилизованы.