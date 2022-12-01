Омск, 1 декабря, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Доследственную проверку по факту экстренной посадки вертолёта Ми-8 в Омской области проведут следователи. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Вертолёт Ми-8

Отмечается, что, согласно предварительным данным, следовавший 1 декабря из города Тара Омской области в сторону посёлка Пионерный Томской области вертолёт Ми-8 произвёл вынужденное приземление в районе деревни Киксы Тарского района Омской области.

При этом уточняется, что на борту винтокрылой машины находились 17 пассажиров и три члена экипажа, и в результате инцидента никто не пострадал.

«По данному факту Омским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент устанавливаются причины произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что помощь врачей не понадобилась вахтовикам, которые находились на борту экстренно севшего под Омском вертолёта.