Глава МИД России: «Прежних отношений с Западом не будет»

Москва, , 12:05 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прежние отношения с Западом в области работы по европейской безопасности не восстановятся. Об этом глава МИД России заявил на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности, которая состоялась 1 декабря 2022 года.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава МИД России «Восстановление прежних отношений с Западом не будет»

Министр иностранных дел России пояснил, что когда западные соседи и бывшие партнеры заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить работу с Россией по европейской безопасности, то восстановления не получится. Потому что восстановление означает то, что было раньше, но бизнеса как обычно не будет.

«Мы послушаем, что Запад предложит, и ясно, что это должны быть принципиально новые начала взаимодействия», — пояснил Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и США остаются привержены Договору СНВ-3.

Читайте также: Лавров: Россия и США недавно подтвердили приверженность Договору СНВ-3

Читайте развитие сюжета: России нужно понять, сохранилась ли европейская дипломатия — Лавров