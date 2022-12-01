Москва, 1 декабря 2022, 12:05 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прежние отношения с Западом в области работы по европейской безопасности не восстановятся. Об этом глава МИД России заявил на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности, которая состоялась 1 декабря 2022 года.
Министр иностранных дел России пояснил, что когда западные соседи и бывшие партнеры заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить работу с Россией по европейской безопасности, то восстановления не получится. Потому что восстановление означает то, что было раньше, но бизнеса как обычно не будет.
«Мы послушаем, что Запад предложит, и ясно, что это должны быть принципиально новые начала взаимодействия», — пояснил Сергей Лавров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и США остаются привержены Договору СНВ-3.
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